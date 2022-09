சிவகார்த்திகேயனின் மாவீரன் ஓடிடி உரிமையை வங்கிய அமேசான்… எத்தன கோடின்னு தெரியுமா?

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியாக உள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து மடோன் அஷ்வின் இயக்கும் மாவீரன் படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன்.

தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகி வரும் மாவீரன் படத்தின் ஓடிடி உரிமை குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Sivakarthikeyan's next act in Madonne Ashwin directing Maaveeran film. Aditi Shankar is playing the female lead opposite Sivakarthikeyan in this film. Maveeran is expected to be released in Tamil and Telugu next year. It has been reported, Sivakarthikeyan’s Maaveeran film post-theatrical digital rights bagged by Amazon Prime for 34 crores