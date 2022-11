சர்தாருக்கு போட்டியாக மீண்டும் மோதும் பிரின்ஸ்… ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த படக்குழு

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடித்த பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த மாதம் 21ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அனுதீப் இயக்கத்தில் தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியான பிரின்ஸ் படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை.

இதனால் அதிரடியான முடிவெடுத்துள்ள பிரின்ஸ் டீம், ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்துள்ளது.

English summary

Sivakarthikeyan's Prince movie has been released in theaters as a Diwali special. This film did not receive the expected response from the fans. So, it is said that the movie Prince will be released on Disney Plus OTT on the 25th.