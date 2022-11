240 நாடுகளில் என் வெப்சீரிஸ் வெளியாகுது.. வதந்தி டிரைலர் ரிலீஸ்.. குஷியில் எஸ்.ஜே. சூர்யா!

சென்னை: புஷ்கர் காயத்ரி தயாரிப்பில் இந்த ஆண்டு வெளியான சுழல் வெப்சீரிஸ் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது.

இந்நிலையில், மீண்டும் அவர்கள் தயாரித்துள்ள புதிய வெப்சீரிஸ் வரும் டிசம்பர் மாதம் வெளியாக போகிறது. தற்போது அதன் த்ரில்லிங்கான டிரைலர் வெளியாகி உள்ளது.

ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் இயக்கத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, நாசர், லைலா உள்ளிட்டோர் இந்த வெப்சீரிஸில் நடித்துள்ளனர்.

English summary

SJ Suryah's Vadhandhi web series will out on 240 countries at Amazon Prime OTT platform on December 2nd this year. SJ Suryah, Laila and Nasser played the lead roles. After Suzhal Pushkar and Gayathri produced this web series.