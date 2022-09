சுந்தரி கார்டன்ஸ் மூவி விமர்சனம்..தேசிய விருதுக்குப்பின் அபர்ணா பாலமுரளியின் நடிப்பைச் சொல்லும் படம்

சென்னை: தேசிய விருதுக்குப் பின் அபர்ணா பாலமுரளி நடித்து வெளியாகியுள்ள படம் சுந்தரி கார்டன்ஸ். அதற்கு தகுதியானவர் தான் என நிரூபித்துள்ளார்.

மெல்லிய காதல் கதை, அதனுடன் சிறிய அளவு ஊடல் கூடல் என சுந்தரி கார்டன்ஸ் படத்தை அமைதியான காதல் கதையாக, அழகாக நகர்த்திக் கொண்டு சென்றுள்ளார் இயக்குனர்.

மலையாளத்தில் வெளியாகியுள்ள இந்தப் படம், தமிழில் டப் செய்யப்பட்டு ஓடிடி தளத்தில் சோனி லைவ்-ல் வெளியாகி உள்ளது. அமைதியான மன நிலையில் குடும்பத்துடன் பார்க்கும் வகையில் படம் உள்ளது.

English summary

Aparna Balamurali's film Sundari Gardens has been released after the National Award. The film is a gentle love story, and the director has carried it beautifully.