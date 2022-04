ஓடிடி.,யிலும் கலக்க வந்த சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன்...சாதனை படைக்குமா?

சென்னை : தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி ரசிகர்களிடம் அதிக வரவேற்பை பெற்ற சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் படம் ஓடிடி தளத்திலும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. வலிமை படத்தை போல் இந்த படமும் அதிகமானவர்களால் பார்க்கப்பட்டு, சாதனை படைக்குமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா, பிரியங்கா அருள்மோகன், சத்யராஜ், வினய், சரண்யா பொன்வண்ணன், சூரி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இந்த படத்திற்கு இமான் இசையமைத்திருந்தார்.

English summary

After the theatrical hit, Suriya starred Etharkkum Thunindavan movie is now released in ott. On April 7th, this movie was released on Sun NXT and Netflix platforms. Earlier, this rural-drama movie collected 179 to 200 cr in theatres. Etharkkum Thunindhavan was released in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, and Hindi languages.