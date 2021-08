சூர்யாவின் "எதற்கும் துணிந்தவன்" ரிலீஸ் அப்டேட்!

சென்னை: நீண்ட இடைவெளிக்குப்பிறகு நடிகர் சூர்யா மற்றும் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இணைந்த நவரசா ஆந்தாலஜி திரைப்படம் சமீபத்தில் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

தொடர்ந்து தனுஷுடன் இணைந்து படங்களில் பணியாற்றி வந்த வெற்றிமாறன் முதல் முறையாக சூர்யாவுடன் கூட்டணி அமைத்து வாடிவாசல் என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார் . கிராமத்து கதை களத்தில் உருவாகி வரும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் மீண்டும் தொடங்க உள்ளது.

'கிட்டார் கம்பி மேலே நின்று'வில் சூர்யாவின் காதலியாக நடித்தது யார் தெரியுமா? ஆச்சரியத் தகவல்!

இந்த நிலையில் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துவரும் எதற்கும் துணிந்தவன் படம் எப்போது ரிலீஸ் ஆகிறது என்பது பற்றிய முக்கியமான தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

