OTT Review: பீர் தயாரிக்கும் தமன்னா.. என்னவொரு லட்சியம்.. Do You Wanna Partner வெப்சீரிஸ் விமர்சனம்!
மும்பை: சில சமயங்களில், ஒரு தொடர், புதிய பார்வை, யதார்த்தமான கரு என அனைத்து சரியான அம்சங்களுடன் தொடங்கி, இறுதியில் ஒரு அரைகுறையான தயாரிப்பாக மாறிவிடும். 'டூ யூ வானா பார்ட்னர்' (Do You Wanna Partner) அத்தகைய வெப்சீரிஸ் தான். சிறந்த வடிவமைப்புடன் கூடிய கிராஃப்ட் பீர் பாட்டிலைத் திறந்து பார்த்தால், சுவையோ ஆழமோ இல்லாத ஒரு பானத்தைப் போல இந்த வெப்சீரிஸ் உள்ளது.
அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளில் கிடைக்கும் இந்த தொடரில் ஷிகா ராய் சவுத்ரி (தமன்னா பாட்டியா) மற்றும் அனிதா மகுஜினா (டயானா பென்டி) ஆகிய இரு சிறந்த தோழிகளின் கதையைச் சொல்கிறது. இருவரும் சமூகத்தின் நிலையை சவால் செய்யும் ஒரு பயணத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். கார்ப்பரேட் வேலையை இழந்த பிறகு, ஷிகா தனது மறைந்த தந்தையின் கிராஃப்ட் பீர் பிராண்ட் கனவை உயிர்ப்பிக்க முடிவு செய்கிறார். அனிதா, ஒரு மார்க்கெட்டிங் நிபுணர். வேலையில் அங்கீகாரம் கிடைக்காததால் விரக்தியடைந்து, ஷிகாவுடன் புது பிசினஸ் பயணத்தில் சேர தனது வேலையை ராஜினாமா செய்கிறார்.
ஆண்களின் ஆதிக்கம் நிறைந்த மதுபானத் துறையில், 'ஜுகாரோ' என்ற பெயரில் தங்கள் சொந்த பிராண்டைத் தொடங்கி, ஒரு இடத்தைப் பிடிக்க இருவரும் முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால், இந்த லட்சியக் கதை விரைவிலேயே குழப்பத்தில் முடிகிறது. உரிமம் பெறுவதில் சிக்கல்கள், நிதித் தடைகள், சந்தை சந்தேகம் மற்றும் அமைப்பு ரீதியான பாலின பாகுபாடுகள் என பல சவால்களை எதிர்கொள்கின்றனர். இவற்றுக்கிடையே, ஒரு நகைச்சுவையான திருப்பமாக, பெண்கள் டேவிட் ஜோன்ஸ் என்ற கற்பனை ஆண் உரிமையாளரை உருவாக்குகிறார்கள்.
இந்தத் துறையின் குறுகிய மனப்பான்மையை எதிர்கொள்ள, மறதியுள்ள நடிகர் டிலான் தாமஸை (ஜாவேத் ஜாஃபரி) டேவிட் ஜோன்ஸாக நடிக்க வைக்கிறார்கள். இந்த கதைக்களம் நம்பிக்கைக்குரியதாக இருந்தாலும், அதில் பல நம்பகத்தன்மையற்ற அம்சங்கள் உள்ளன. பணம் மாயமாகத் தோன்றுகிறது, மார்க்கெட்டிங் உத்திகள் ஒரே இரவில் பிரபலமாகின்றன. கதாபாத்திரங்கள் காரணமின்றி சூழ்நிலைகளில் சிக்கிக் கொள்கின்றன. பெண்கள் தடைகளை உடைக்கும் கரு, ஒரு கதைக்கருவாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கதை, ஒரு கிளிஷேவில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறுகிறது. உண்மையான சண்டைகளை உருவாக்குவதற்குப் பதிலாக, ஏற்கனவே உள்ள சண்டைகளையே பயன்படுத்துகிறது. ஷிகாவின் தந்தையின் இழந்த உரிமையை பற்றிய காட்சிகள் கதையின் உணர்வுபூர்வமான தாக்கத்தை அதிகரிக்கவில்லை. அனிதாவின் தனிப்பட்ட போராட்டங்கள் ஆராயப்படாததால், அவர்களின் நோக்கங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை.
இருப்பினும், சில சமயங்களில், வெப் தொடரின் நடிகர்கள் குழு, கதையை முழுமையான நகைச்சுவையில் இருந்து காப்பாற்றுகிறது. தமன்னா, ஷிகாவின் லட்சியத்திற்கு நேர்மையைக் கொடுக்கிறார். ஆனால், அவரது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நடிப்பு கதையின் வரம்புக்குட்பட்ட தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது. அனிதாவாக டயானா பென்டியின் நடிப்பு, அவரது நகைச்சுவை மற்றும் சரியான டைமிங் சென்ஸை வெளிப்படுத்துகிறது.
கேங்ஸ்டர் லைலாவாக ஸ்வேதா திவாரி, தேவையான கவர்ச்சியை தருகிறார். வில்லன் விக்ரமாக நீரஜ் காபி, திரையில் தோன்றும் போது தீவிரத்தை சேர்க்கிறார். டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா நகரங்களின் மாறுபட்ட உலகங்களை ஒளிப்பதிவு உண்மையாகப் படம்பிடிக்கிறது.
பின்னணி இசை மற்றும் பாடல்கள் ஆச்சரியப்படும் வகையில் சிறப்பாக உள்ளன. 'உட் ஜாவன்' மற்றும் 'கஹானி' போன்ற பாடல்கள் காட்சிகளுக்கு சுவையூட்டி, மகிழ்ச்சியான தருணங்களை வழங்குகின்றன. இருப்பினும், இந்த தயாரிப்பு அம்சங்கள், கதைக்கு வலு சேர்ப்பதற்குப் பதிலாக, அலங்காரமாகவே தோன்றுகின்றன. இவை அழகாக இருந்தாலும், கதையின் ஓட்டத்தை முழுமையாக்கப் போதுமானதாக இல்லை.
இந்தத் தொடரின் மிகப்பெரிய குறைபாடு அதன் எழுத்தில் தான். பாலின பாகுபாடு அல்லது தொழில்முனைவோர் குறித்த சிக்கல்களை ஆராய்வதற்குப் பதிலாக, அவற்றை நகைச்சுவையாகவே அணுகுகிறது. பணியிடத்தில் புறக்கணிக்கப்படுதல், தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளப்படாமல் இருப்பது, அமைப்பு ரீதியான தடைகளை எதிர்கொள்வது போன்ற முக்கியமான பிரச்சினைகள் வெறும் நகைச்சுவைகளாகவோ அல்லது அவசரமான காட்சிகளாகவோ படமாக்கப்பட்டுள்ளன.
கதாபாத்திரங்களின் வளர்ச்சியில் போதிய கவனம் செலுத்தப்படவில்லை; முன்னணி கதாபாத்திரங்கள் ஆரம்ப நிலையில் சிக்கிக் கொள்கின்றன. துணைக் கதாபாத்திரங்கள் மேலோட்டமாகவே உள்ளன. உறவுகள், குறிப்பாக ஷிகா மற்றும் கபீர் (ரண்விஜய் சிங்) இடையேயான காதல் காட்சிகளில் எந்தவொரு கிக்கும் இல்லாமல், கதைக்கு தேவையற்றதாகவே தோன்றுகிறது.
ஆனால், தமன்னா மற்றும் டயானா பென்ட்டியின் அழகும் கிளாமரும் அடிக்கடி வரும் காமெடி காட்சிகள் என ஒருமுறை பார்க்க வைத்துவிடும். தமன்னாவின் முந்தைய வெப்சீரிஸ் அளவுக்கு இல்லாமல் ஒரு டைம் பாஸ் வெப்சீரிஸாகவே இது கடக்கிறது. அப்பாவின் பீர் பிசினஸ் ஐடியாவை வில்லன் திருடி பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க, அவருக்குப் போட்டியாக பீர் பிசினஸை ஆரம்பித்து தமன்னா ஜெயித்தாரா? இல்லையா? என்பது தான் கதை.
