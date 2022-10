The Rings Of Power Season 1 Review: செம ட்விஸ்ட்.. கடைசியா அந்த வில்லன் சவுரான் யாரு தெரியுமா?

நடிகர்கள்: மார்ஃபிட் கிளார்க், ராபர்ட் அராமயோ

ஓடிடி: அமேசான் பிரைம்

இயக்கம்: ஜேடி பெயலாஸ்

{rating}

ஏஞ்சல்ஸ்: அமேசான் பிரைமில் ஒட்டுமொத்தமாக 5 ஆயிரம் கோடி பட்ஜெட் உடன் பல சீசன்களாக தி லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்ஸ்: ரிங்ஸ் ஆஃப் பவர் வெப்சீரிஸ் உருவாகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

8 எபிசோடுகளுடன் அதன் முதல் சீசன் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்து விட்டது. வில்லன் சவுரானுக்கு ஏகப்பட்ட பில்டப்புகள் கொடுக்கப்பட்ட வந்த நிலையில், கடைசியில் சவுரான் யார் என்பதை 8வது சீசனில் ரிவீல் செய்த விதம் ரசிகர்களை பிரம்மிக்க வைத்தது.

ஆனால், அடுத்த சீசனையும் இவ்ளோ ஸ்லோவாக எடுத்து வைக்காதீங்க பாஸ் என ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் இயக்குநர் ஜேடி பெய்னேவுக்கு (JD Payne) கேட்கும் படியே கூறி வருகின்றனர்.

சிவகார்த்திகேயனின் மாவீரன் ஓடிடி உரிமையை வங்கிய அமேசான்… எத்தன கோடின்னு தெரியுமா?

English summary

The Rings Of Power Season 1 Review in Tamil ( ரிங்ஸ் ஆஃப் பவர் விமர்சனம்): The Rings of Power webseries finally reveals who is the Sauron in its first season last episode and fans appreciate the web series for the super twist.