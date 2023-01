இந்த வாரம் ஓடிடி ஹிட் லிஸ்ட்டில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்... ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் படங்களின் லிஸ்ட் இதோ

சென்னை: கடந்த இரு வாரங்களாக பொங்கலுக்கு வெளியான வாரிசு, துணிவு திரைப்படங்களை பார்ப்பதில் ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வந்தனர்.

விஜய்யின் வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு இரண்டு படங்களுக்கும் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதால் பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் நல்ல வசூல் கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில், ஓடிடி ரசிகர்கள் இந்த வாரம் என்னென்ன படங்கள் எந்தெந்த தளங்களில் வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் காத்திருக்கின்றனர்.

ஓடிடி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் படங்களின் பட்டியலையும், அது வெளியாகும் தளங்கள் பற்றியும் பார்க்கலாம்.

வடிவேலு தாயார் காலமானார்.. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இரங்கல்.. ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் அஞ்சலி

English summary

Aishwarya Rajesh starrer Driver Jamuna is the most awaited film releasing on OTT this week. A few more films including Kaapa in Malayalam and Dhamaka in Telugu are released on OTT platforms.