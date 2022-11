ஓடிடியில் வரிசைகட்டி வெளியாகி உள்ள படங்கள்...படம் பாருங்க..ஜாலியா இருங்க!

சென்னை : கொரோனாவுக்கு பிறகு ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்களில் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்துவிட்டன. திரையரங்குகளில் சென்று பார்க்க முடியாத சினிமா பிரியர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது ஓடிடி தளங்கள்.

எந்த அளவுக்கு தியேட்டரில் திரைப்படங்கள் வரிசை காட்டி வெளியாகிறதோ. அதேபோல டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார், ஆஹா தமிழ்,நெட்பிளிக்ஸ், அமேசான், சோலி லிப் போன் ஓடிடி தளங்களில் படங்கள் வரிசை கட்டி நிற்கின்றன.

இந்த வாரம் ஓடிடி என்னென்ன புதுப் படங்கள் மற்றும் வெப் சீரிஸ் வெளியாகின்றன என்பதை பார்ப்போம்.

தியேட்டர், ஓடிடியில் இந்த வாரம் என்ன படம் பார்க்கலாம்?..முழு லிஸ்ட் இதோ!

English summary

OTT release movies and web series list, We have included the list of the OTT releases also that is to debut on giant streaming platforms like Amazon Prime, Zee5, Netflix, Disney Hostar,