இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்.. காந்தாரா, பொன்னியின் செல்வன், பிரம்மாஸ்திரம் ஆன் தி வே.. பார்க்க ரெடியா!

சென்னை: அடிக்கிற மழைக்கு தியேட்டர் பக்கம் இப்போதைக்கு தலை வைத்து படுப்பது கஷ்டம் தான். இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆகும் என அறிவித்துள்ள படங்களே அடுத்த வாரத்துக்கு தள்ளி வைக்கலாமா என யோசித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மக்கள் ஓடிடி முன்பாகவே உட்கார்ந்துள்ள நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. பழைய படங்கள் பார்த்து போரடித்துப் போன ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்த இந்த வாரம் பிரம்மாண்டமான படங்களும் தரமான படங்களும் வெளியாக காத்திருக்கின்றன.

காந்தாரா, பொன்னியின் செல்வன் மற்றும் பிரம்மாஸ்திரம் என போட்டி போட்டு இந்த வாரம் வெளியாக உள்ள நிலையில், எந்த ஓடிடியில் எந்த தேதியில் வெளியாகுது என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்..

வராஹ ரூபம்.. காந்தாரா பாடல் மலையாள காப்பி? தியேட்டர், ஓடிடியில் பாடலை நீக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு

English summary

This Week OTT release movies updates are here. Big films like Kantara, Ponniyin Selvan and Brahmastra on the way on November 4th. New movie Kaiyum Kalavum will directly release on Sony Liv also.