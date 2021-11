ஓடிடி.,யில் ரசிகர்களை மகிழ்விக்கும் 5 புதிய படங்கள் இது தான்

சென்னை : சமீப காலமாக ஓடிடி தளங்களில் வெளியிடப்படும் படங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனாவிற்கு பிறகு ஓடிடி தளங்களில் வெளியிடப்படும் படங்கள் மட்டுமின்றி, ஓடிடி தளங்களுக்கான ரசிகர்களின் எண்ணிக்கையும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

தியேட்டர் உரிமையாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள் என பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போதும் தொடர்ந்து பல படங்கள் ஓடிடி.,யிலேயே ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் மட்டுமின்றி, பெரிய ஸ்டார்கள் நடிக்கும் மெகா பட்ஜெட் படங்களும் கூட ஓடிடி தளங்களை நாடி வருகின்றன.

இந்நிலையில் தெலுங்கில் இந்த வாரம் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் 5 படங்கள் ஓடிடி.,யில் வெளியிட உள்ளன. இதில் இரண்டு படங்கள் நேரடியாக ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்படுகின்றன. ஒன்று, தியேட்டர் ரிலீசிற்கு பிறகு வெளியாகும் பெரிய நடிகர் நடித்த பெரிய பட்ஜெட் படம் ஆகும்.

English summary

In telugu ott platform including drishyam 2, peddanna, 5 movies are going to entertain the viewers. In this 5 movies, 2 are direct ott release movies. drishyam 2 will release on december 24 th in amazon prime video.