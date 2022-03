தியேட்டரை தொடர்ந்து அசத்தலாக ஓடிடி.,யில் ரிலீசாகும் வலிமை...எப்போ தெரியுமா?

சென்னை : கோர்ட்டில் தொடரப்பட்ட வழக்கு முடிவுக்கு வந்து விட்டதால் ஓடிடி.,யில் வலிமை ரிலீசாவதும் உறுதியாகி விட்டது. எந்த தளத்தில், எப்போது ரிலீசாக உள்ளது என்ற தகவலும் தற்போது வெளியாகி உள்ளதால் ரசிகர்கள் செம உற்சாகமாகி உள்ளனர்.

நேர்கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு ஹெச்.வினோத், போனி கபூர், அஜித் கூட்டணியில் உருவாகி உள்ள படம் வலிமை. அதிரடி ஆக்ஷன் படமான வலிமை படத்தில் ஹுமா குரேஷி, கார்த்திகேயா, சுமித்திரா, ராஜ் ஐயப்பா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். பல தடைகள், பிரச்சனைகளை கடந்து பிப்ரவரி 24 ம் தேதி தியேட்டர்களில் 100 சதவீதம் பார்வையாளர்களுடன் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

English summary

After the court refuses to stall, Valimai is to be released on ott tonight. It will be released on the Zee 5 platform at 12 am. That means March 25th, the Friday following Ott's big release.Fans are excited to watch Valimai in OTT also.