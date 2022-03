25வது நாள் கொண்டாட்டத்தில் வலிமை...அடுத்து என்ன பண்ண போறாங்க?

சென்னை : நேர்கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படமும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஹெச்.வினோத்-அஜித்-போனி கபூர் கூட்டணி இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளது.

பிப்ரவரி 24 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி என ஐந்து மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட வலிமை படம் இன்றுடன் தியேட்டரில் ரிலீசாகி 25வது நாளை நிறைவு செய்துள்ளது. 25வது நாள் கொண்டாட்டமாக தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு வருகிறது. வார இறுதி நாள் என்பதால் ரசிகர்கள் கூட்டமும் அதிகமாகவே காணப்படுகிறது.

Today, Valimai completes its 25th day of theatrical release. Now the Valimai team is ready for the release. Valimai may be expected to be released in Ott on March 25th. Zee5 gets the digital rights to Valimai. An important announcement on the valimai ott release may come today.