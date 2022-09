சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை கொண்டாட ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ள படங்கள் என்னென்ன?

சனிக்கிழமை இரவு, ஞாயிற்றுகிழமைகளை கொண்டாட நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கும் படங்கள் என்னென்ன பார்ப்போம்.

தமிழ் படங்கள், மலையாள தெலுங்கு படங்கள் தவிர பிரத்யோகமாக சில படங்கள் வெப் சீரிஸ்களும் உங்களுக்காக.

லேட்டஸ்டாக வந்த படங்களில் புதிய வரவுகள் பார்வையாளர்கள் நேரத்தை பொழுதுபோக்காக வைக்க உதவும்

ரஜினியின் ஜெயிலர் படத்தில் கே ஜி எஃப் நடிகர்? என்ன ரோல் தெரியுமா? எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் !

English summary

Let's see what movies you will enjoy watching to celebrate Saturday night and Sunday. Apart from Tamil movies, Malayalam Telugu movies, some special movies and web series are also for you. New arrivals in the latest movies will keep the audience entertained