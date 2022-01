காசுக்கு ஏத்த தோசை இல்லை.. இதுதான் நெட்பிளிக்ஸ் இந்தியாவில் சாதிக்க முடியாததற்கு காரணமா?

சென்னை: உலகளவில் மார்க்கெட்டில் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ள ஒடிடி தளமான நெட்பிளிக்ஸ் இந்தியாவில் முதலிடத்தை பிடிக்க பல முயற்சிகள் செய்தும் சொதப்பி வர காரணம் சரியான கன்டென்ட் இல்லை என்பது தான் என சினிமா நிபுணர்கள் அடித்து சொல்கின்றனர்.

இந்தியாவில் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் 4.6 கோடிக்கும் அதிகமான சந்தாதாரர்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.

2 கோடி சப்ஸ்கிரைபர்களை நெருங்கி விட்டது அமேசான் பிரைம். ஆனால், நெட்பிளிக்ஸ் இன்னமும் 50 லட்சம் பேருடன் தத்தளிக்க என்ன என்ன காரணங்கள் என்பது பற்றி சின்னதா ஒரு அலசல் செய்வோம்.

