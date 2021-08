தென்னிந்திய மொழிகளில் வெளியான போஸ்டர்கள்.. அப்போ OTT ரிலீசுக்கு சாத்தியமா!?

சென்னை: கூட்டத்தில் ஒருத்தன் படத்தை இயக்கிய டி.ஜே.ஞானவேல் இயக்கத்தில் வெளிவரவுள்ள அடுத்த திரைப்படம் ஜெய் பீம்.

இந்த படத்தில் நடிகர் சூர்யா வக்கீலாக கவுரவ வேடத்தில் நடிக்கிறார் என்பது தற்போது உறுதியாகியுள்ளது.

இந்த படத்தின் போஸ்டர்கள் நேற்று வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

நடிகர் சூர்யா பிறந்த நாள்.. சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்து மழை பொழியும் சினிமா பிரபலங்கள்!

English summary

Fans are wondering whether Jai Bhim will be released in Theaters or a OTT material as the poster suggests some message. Surya's latest movie is Jai Bhim. He himself is producing the movie.