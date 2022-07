ஆழமான பிரச்சினைகளை அலசும் ’அனெக்’ Moview Review: வடகிழக்கு மாநில பிரச்சினைகளை ஆழமாக பேசும் படம்

நடிகர்கள்: ஆயுஷ்மான் குர்ரானா, மனோஜ் பஹ்வா, ஆண்ட்ரியா கெவிச்சூசா, குமுத் மிஸ்ரா, லோயிடோங்பாம் டோரேந்திரா , ஜே.டி. சக்ரவர்த்தி

இசை: மங்கேஷ் தக்டே

கேமரா: இவான் முல்லிகன்

திரைக்கதை: சீமா அகர்வால்

வசனம்: அனுபவ்

இயக்கம்: அனுபவ் சின்ஹா

சென்னை: இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநில மக்கள் எப்போதுமே இந்தியர்களாக மதிக்கப்படுவதில்லை என்கிற கருத்தை மையமாக வைத்து அம்மாநில மக்களின் பிரச்சினைகளை பேசியுள்ளது ஆயுஷ்மான் குரானாவின் 'அனெக்' மூவி

இந்தி நடிகர்களில் ஆயுஷ்மான் குரானா வித்தியாசமான நடிகர். தேர்வு செய்யப்பட்ட அழுத்தமான பாத்திரங்களில் நடித்து தனக்கென ஒரு தனி ரசிகர் கூட்டத்தை வைத்துள்ளவர்.

இவரது ஆர்ட்டிக்கிள் 15 தமிழில் உதயநிதி நடிக்க நெஞ்சுக்கு நீதி என்கிற பெயரில் வெளிவந்தது. அந்தாதூன் படமும் மிகப்பிரபலம், இவரது பதோய் ஹோ தமிழில் வீட்ல விசேஷம் என்ற பெயரில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

‘Anek’ Review in Tamil (’அனெக்’ திரை விமர்சனம்): Ayushmann Khurrana's movie 'Anek' talks about the problems of the people of the North-Eastern states of India, focusing on the idea that they are not always respected as Indians.