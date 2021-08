movie review : பூமிகா திரைவிமர்சனம் : இயற்கையை காப்பாற்றும் பேய் பூமிகா - படம் எப்படி இருக்கு ?

சென்னை: ரதீந்திரன் இயக்கத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிப்பில் விஜய் டி வியில் டைரக்ட் ரிலீஸ் செய்து விட்டு ,பின்னர் நெட்பிலிக்ஸ் மூலம் ஓ டி டி ரிலீஸ் செய்து உள்ளனர் .

தமிழ் திகில் படத்தில் ஒரு பழைய பள்ளி பயமுறுத்துகிறது என்று இந்த படத்தின் ட்ரெய்லர் பார்த்தவர்கள் நன்கு புரிந்திருப்பார்கள் . ஏன் பயமுறுத்திக்கிறது ,யார் பயமுறுத்திக்கிறார்கள் என்பது தான் படத்தின் முழு கதை .

இந்த படத்தின் மைய கரு இயற்க்கைக்கு எதிராக நாம் செயல் பட கூடாது , செயல்பட்டால் அந்த இயற்கை நமக்கு திரும்ப என்ன கொடுக்கும் என்பதை திகில் கலந்த ஒரு ஹாரர் சப்ஜெக்டாக கொடுத்திருக்கிறார் இயக்குனர் ரதிந்திரன் .

English summary

Boomika produced by stonebench is Highly anticipated Netflix release today.touching emotions with nature connecting the horror fans in mind director rathindiran has tried a different screenplay to support nature interlinking the human body and mind. aishwarya rajesh has played an important role in this film and joining with her vidhu and surya accompanied in different characters.