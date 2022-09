Brahmastra Review: மார்வெலுக்கு டஃப் கொடுத்ததா? இல்லை மண்ணைக் கவ்வியதா? பிரம்மாஸ்திரம் விமர்சனம்!

நடிகர்கள்: ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட், அமிதாப் பச்சன், நாகார்ஜுனா, ஷாருக்கான், மெளனி ராய்

இசை: ப்ரீதம்

இயக்கம்: அயன் முகர்ஜி

சென்னை: இந்திய புராண கதைகளை மையமாக வைத்து ஹாலிவுட்டில் சூப்பர் ஹீரோ படங்கள் உருவாகி வந்த நிலையில், இந்து மதத்தின் புராண கதைகளை வைத்துக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள படம் தான் இந்த பிரம்மாஸ்திரம்.

இயக்குநர் முகர்ஜி இந்த படத்துக்காக 10 ஆண்டுகள் உழைத்தேன் என சொல்வதும், 5 ஆண்டுகளாக ஷூட்டிங் செய்ததும் எந்தளவுக்கு பலன் கொடுத்தது என்பதை பாக்ஸ் ஆபிஸ் தான் முடிவு செய்யும்.

பிரம்மாண்டங்கள் நிறைந்து காணபட்டாலும் அதற்கான திரைக்கதை மற்றும் அழுத்தமான கதை இருக்கிறதா? என தேடிப் பார்த்தால் எங்கேயும் காணவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

English summary

Brahmastra Movie Review in Tamil (பிரம்மாஸ்திரம் விமர்சனம்): Ranbir Kapoor and Alia Bhatt laser show not engaging the audience very to the core movie. First Part of Brahmastra is a one time watchable only.