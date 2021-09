டேனியல் கிரெய்க் நடித்த பாண்ட் படங்களிலேயே இதுதான் பெஸ்ட்.. No Time To Die எப்படி இருக்கு?

சென்னை: உலகம் முழுவதும் எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் 007 படமான No Time To Die இன்று வெளியாகி உள்ளது.

கேசினோ ராயல் படத்தின் மூலம் ஜேம்ஸ் பாண்டாக அறிமுகமான டேனியல் கிரெய்கின் கடைசி பாண்ட் படம் இது.

பிரித்விராஜின் டிரைவிங் லைசென்ஸ் இந்தி ரீமேக்கில் நடிக்கும் பிரபல பாலிவுட் நடிகர்.. யாருன்னு பாருங்க

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த படத்தில் ஜேம்ஸ் பாண்டாக டேனியல் கிரெய்க் மெர்சல் கிளப்பியுள்ளார் என ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். ட்விட்டரில் ரசிகர்கள் இந்த படத்தை எப்படி விமர்சித்துள்ளனர் என்பதை இங்கே காண்போம்.

English summary

Daniel Craig’s last bond film No Time to Die hits the screens all over the world today. Fans and Critics praise Daniel Craig’s outstanding performance in this movie.