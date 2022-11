Coffee with Kadhal Review: யாரோ.. யாரோடி.. உன்னோட புருஷன்.. காபி வித் காதல் விமர்சனம் இதோ!

நடிகர்கள்: ஜீவா, ஜெய், ஸ்ரீகாந்த், ரைசா வில்சன், மாளவிகா, அம்ரிதா, டிடி நீலகண்டன், யோகி பாபு

இசை: யுவன் சங்கர் ராஜா

இயக்கம்: சுந்தர். சி

சென்னை: அண்ணன் காதலியை தம்பியும், தம்பி காதலியை அண்ணனும் மாறி மாறி.. திருமணம் செய்யும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட அவர்கள் ஜோடிகளை மாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டார்களா? இல்லை கடைசியில் என்ன ஆனது என்கிற செம ட்விஸ்ட் உடன் பாலிவுட் ஸ்டைல் கவர்ச்சி படமாக இந்த காபி வித் காதலை இயக்குநர் சுந்தர். சி கொடுத்திருக்கிறார்.

மறைந்த நடிகர் பிரதாப் போத்தன் நல்ல வேளையாக எல்லா டப்பிங்கையும் முடித்து கொடுத்த நிலையில், அவரது குரலுக்கு எந்தவொரு பங்கமும் வரவில்லை.

பிரதாப் போத்தனின் மகன்களாக ஸ்ரீகாந்த், ஜீவா மற்றும் ஜெய் நடித்துள்ளனர். மகளாக டிடி நீலகண்டனும் போனிலேயே அவர் குடும்பம் நடத்த கிளைமேக்ஸில் ஒரு சாக்லேட் பாய் ஹீரோ சிறப்பு கேமியோ கொடுக்கிறார்.

கமலுக்கு பிரபுதேவா, பிரபுவிற்கு ராஜு சுந்தரம்... பிரதாப் போத்தன் படத்தில் நடந்த சுவாராஸ்யம்

English summary

Coffee with Kadhal Review in Tamil(காபி வித் காதல் விமர்சனம்): Sundar C done a triangle love story with several twists for this film. Jiiva, Jai, Srikanth, DD Neelakandan, Amritha, Malavika, Raiza Wilson, Yogi Babu and Reddin Kingsley fun filled romantic show will rule the youngsters world.