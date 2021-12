Atrangi Re Movie Review: ஒடிடியில் வெளியான தனுஷின் பாலிவுட் கலாட்டா கல்யாணம் எப்படி இருக்கு?

நடிகர்கள் :

தனுஷ்

சாரா அலி கான்

அக்‌ஷய் குமார்

இயக்குனர் : ஆனந்த் எல் ராய்

இசை : ஏ.ஆர். ரஹ்மான்

சென்னை: இயக்குநர் ஆனந்த் எல். ராய் இயக்கத்தில் தனுஷ், அக்‌ஷய் குமார் மற்றும் சாரா அலி கான் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள அட்ரங்கி ரே திரைப்படம் தமிழில் கலாட்டா கல்யாணம் எனும் டைட்டிலில் வெளியாகி உள்ளது.

ஆனந்த் எல் ராய் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த ராஞ்சனா படத்திற்கு இசையமைத்த இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இந்த படத்திற்கும் இசையமைத்துள்ளார்.

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் இன்று வெளியாகி உள்ள தனுஷின் அட்ரங்கி ரே எனும் கலாட்டா கல்யாணம் திரைப்படம் வொர்த்தா? இல்லையா? என்பது குறித்த விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Dhanush, Akshay Kumar and Sara Ali Khan’s Atrangi Re released today in Disney Plus Hotstar. A triangle love story has a beautiful twist but it does not work to lift the movie.