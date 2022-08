Diary Movie Review: அருள்நிதியின் ஹாரர் த்ரில்லர் டைரி.. மிரட்டுதா? உருட்டுதா? விமர்சனம் இதோ!

நடிகர்கள்: அருள்நிதி, பவித்ரா

இசை: ரான் எதன் யோகன்

இயக்கம்: இன்னாசி பாண்டியன்

சென்னை: டி பிளாக் படத்திற்கு தேஜாவு படம் பரவாயில்லை என இருந்தது. தேஜாவு படத்தை விட டைரி நல்லா இருக்கே என அந்த படத்தின் ட்விஸ்டுகள் நிறைந்த இரண்டாம் பாதி சொல்ல வைக்கிறது.

தமிழ் சினிமாவின் கிரைம் த்ரில்லர் ஜேம்ஸ் பாண்டாகவே அருள்நிதி மாறிவிட்டார். கிரைம் த்ரில்லர் கதை என இயக்குநர் யாராவது சொன்னாலே போதும் எங்கிட்ட வாங்க நான் பார்த்துக்குறேன் என குறைந்த பட்ஜெட்டில் நிறைவான படத்தைக் கொடுத்து வருகிறார்.

இந்த வாரம் அப்படியொரு படமாக வெளியாகி உள்ள டைரியின் குறிப்புகள் என்ன சொல்கிறது என்பதை விவரமாக இங்கே காண்போம்..

Diary Movie Review in Tamil(டைரி விமர்சனம்): Arulnidhi and Pavithra starrer horror thriller movie Diary with so much of twists in the second half and intersting plot engages the audience.