Wonder Women movie review : ஆறு அழகான தேவதைகளின் கதை..இதயத்தோடு ஒன்றிய வொண்டர் வுமன்!

படம்: வொண்டர் வுமன்

இயக்குநர் : அஞ்சலி மேனன்

நடிகர்கள்: பார்வதி, நித்யா மேனன், பத்மப்ரியா, நதியா

Wonder Women movie review : அஞ்சலி மேனன் இயக்கத்தில் நதியா, பத்மப்ரியா, நித்யா மேனன், சயனோரா பிலிப், அம்ருதா சுபாஷ், பார்வதி திருவோடு, அர்ச்சனா பத்மினி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

சோனி லைவில் இத்திரைப்படம் நேற்று வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது.

English summary

Anjali Menon’s Wonder Women about six pregnant women from different walks of life is more than just an awareness story about how to be prepared for motherhood.