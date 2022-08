Sita Ramam Twitter Review: துல்கர் சல்மானின் சீதா ராமம் தூள் கிளப்பியதா? தூசி தட்டியதா?

சென்னை: நடிகையர் திலகம் படத்தை தயாரித்த வைஜெயந்தி மூவிஸ் தயாரிப்பில் இயக்குநர் ஹனு ராகவபுடி இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான், மிருணாள் தாக்கூர் மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள சீதா ராமம் திரைப்படம் இன்று (ஆகஸ்ட் 5) திரைகளில் வெளியாகி உள்ளது.

வைஜெயந்தி மூவிஸ் பேனரில் அடுத்ததாக பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் புராஜெக்ட் கே படத்தில் நடித்து வரும் பிரபாஸ் சமீபத்தில் நடைபெற்ற சீதா ராமம் படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு படத்தை பெரியளவில் புரமோட் செய்தார்.

தெலுங்கு, தமிழ் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் காதல் காவியமாக உருவாகி உள்ள சீதா ராமம் எப்படி இருக்கு என நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வரும் ட்விட்டர் விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்..

Sita Ramam Twitter Review and Reactions are here. Dulquer Salman's Sita Ramam getting more positive reviews from social media fans. Mrunal Thakur and Rashmika Mandanna's powerful performance is worked well in big screen.