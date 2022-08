ஃபஹத் பாசிலின் ’மலையான்குஞ்சு’ movie Review..மண் சரிவில் சிக்கி தவிக்கும் திக் திக் நிமிடங்கள்

நடிகர் நடிகைகள்: ஃப்ஹத் பாசில் , ராஜிஷா, விஜயன் ஜானி, ஆன்டணி

திரைக்கதை: மஹேஷ் நாராயணன்

இசை: ஏ.ஆர்,ரஹ்மான்

இயக்குநர்: சாஜிமோன் பிரபாகர்

சென்னை: ஃபஹத் பாசில் நடிப்பில் வெளியான மலையான்குஞ்சு படம் ஓடிடி தளத்தில் அமேசான் பிரைமில் வெளியாகியுள்ளது. ஹீரோ மழைக்காரணமாக மண் சரிவில் சிக்கி உயிருக்கு போராடுவதே பிரதான கதை.

ஃபஹத் பாசில் தமிழ் படங்களிலும், தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்து தனக்கென ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தி கோலிவுட், டோலிவுட்டிலும் வைத்துள்ளார்.

சமீபத்தில் வெளியான விக்ரம் படத்திற்கு பின் ஃபஹத் பாசில் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள படம் மலையான்குஞ்சு. இதிலும் அவர் குழந்தையை காப்பாற்றும் காட்சியை உருக்கமாக அமைத்துள்ளனர்.

Fahadh Basil starrer Malayan Kunju has been released on the OTT platform Amazon Prime. The main story is that the hero gets trapped on a mountain slope due to rain and fights for his life.