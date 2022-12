Gold Review: இப்படி ஏமாற்றிவிட்டாரே அல்போன்ஸ் புத்திரன்.. பாவம் நயன்தாரா.. கோல்டு எப்படி இருக்கு?

சென்னை: நேரம், பிரேமம் படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் இயக்கத்தில் இன்று வெளியான கோல்டு திரைப்படம் ரசிகர்களை ரொம்பவே சோதித்து விட்டதாக சோஷியல் மீடியாவில் கதறல்கள் கேட்டு வருகின்றன.

பிரேமம் படம் வெளியாகி 7 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், இன்று மலையாளத்தில் கோல்டு திரைப்படம் வெளியானது.

தமிழில் கோல்டு இன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், கடைசி நேரத்தில் தமிழில் நாளை தான் படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு, டிக்கெட் வாங்கிய ரசிகர்களை பெரிதும் ஏமாற்றினர். ஆனால், டிக்கெட் வாங்கி கேரளாவில் படத்தை ஆவலுடன் பார்க்க சென்ற ரசிகர்களையும் அல்போன்ஸ் புத்திரன் வச்சி செய்து விட்டார் என விமர்சனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.

English summary

Gold Review is here; Fans slightly disappointment with Alphonse Puthiren different treatment. Prithviraj and Nayanthara doing lead roles in this movie. After Neram and Premam now, Alphonse Puthiren came with this Gold.