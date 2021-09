movie review : சில நாட்களாக அப்பாக்களுக்கு திடீர் மரியாதை... #ஹோம் திரைவிமர்சனம்

நடிகர்கள் :

இண்திரன்ஸ்

மஞ்சு பிள்ளை

ஸ்ரீநாத் பாசி

நஸ்லென்

ஜானி அந்தோணி

லலிதா

இயக்கம் : ரோஜின் தாமஸ்

கொச்சின் : மலையாளப்படங்கள், பெரும்பாலும் படம் பார்க்கிறோம் என்பதை மறக்கச்செய்து, வீட்டிலோ, காட்டிலோ அந்த சூழலில் நாம் இருப்பதாக உணர்த்திக்கொண்டிருக்கும். அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு ஏதோ ஒரு இடத்தில்தான் அவர்கள் நடிகர்கள்.. நடிக்கிறார்கள் என்பதே தோன்றும்.

அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கத்தை தந்திருக்கும் படம்தான் சமீபத்தில் ஓடிடியில் வெளியான ஹோம் என்ற மலையாளத்திரைப்படம். 2மணி 40நிமிடங்களில் மனித உணர்வுகள், குடும்ப உறவுகளை ஸ்வாரஸ்யமாக, நெகிழ்ச்சியாக, மனதைத் தொடும்படியாக எழுதி இயக்கியுள்ளார் இயக்குனர் ரோஜின் தாமஸ்.

தேன் படத்திற்கு சிறந்த படத்திற்கான விருது...குவியும் பாராட்டுக்கள்

புதிய தொழில்நுட்பங்களின் வருகையால் பல குடும்ப உறவுகளில், தினந்தோறும் நடக்கும் குழப்பம்களை பற்றிப் பேசும் படமே 'ஹோம்'. ஹிட் படம் ஒன்று தந்த பின்பு அடுத்த படத்தின் கதையை முடிக்க முடியாமல் கஷ்ட படுகிறார் ஆண்டனி (ஸ்ரீநாத் பாஸி).

one of the sensational hit in recent times of malayalam cinema is the movie " HOME ". Family emotions with feel good screenplay makes the audience very engaging and which has touched many families close to heart. Home ïs such a beautiful place where every human loves to take a deep breath and do more errors to rectify it . It's a noteworthy film and must watch movie for family audience.