Movie Review :அமேசான் காடுகளை சுற்றி காட்டும் "ஜங்கிள் கூருஸ்" எப்படி இருக்கு

சென்னை : "உடைந்த இதயத்தை சரிசெய்ய" தேவைப்படும் ஒரு திரைப்படம் தொடங்குவதற்கு இதயம் இருக்க வேண்டும்.அதை நன்கு புரிந்த டிஸ்னி மிகவும் அழகாக எல்லா வயதினரும் பார்த்து மகிழும்படி ஒரு சிறந்த பொழுது போக்கு படமாக "ஜங்கிள் கிருஸ்" திரைபடத்தை தயாரித்து உள்ளனர்

எமிலி பிளண்ட் மற்றும் டுவைன் ஜான்சன் ஆகிய இரண்டு தனித்துவமான அழகைக் கொண்ட நடிகர்கள், மிகவும் நேர்த்தியாக கொடுத்த வேலையை மிகவும் ப்ரமாணடமாக செய்து உள்ளனர் .

டிஸ்னியின் சாகச படங்களில் இந்த "ஜங்கிள் கூருஸ்" மிகவும் முக்கியமான படம் ஆகும் .எமிலி பிளண்ட் மற்றும் டுவைன் ஜான்சன் மிகவும் அற்புதமாக சாகசம் செய்து நடித்து உள்ளார்கள் .இருந்தாலும் கூட

சில காரணங்களால், இருவரும் திரையில் ஜெல் செய்யத் தவறிவிட்டனர் என்று சில ஹாலிஹுட் ரசிகர்கள் சொல்லி வருகின்றனர் .

jungle cruise is one among the most expected movie from disney. lots of fans following DWAYNE JOHNSON are very eager to share their experience with family watching in big screen. jungle cruise will bring more kids and families to theaters for an adventurous ride inside amazon forest which will create an impact inside mind for hours.