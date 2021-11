Movie Review : குரூப் திரை விமர்சனம் .ஜி கே எனும் சுதாகர் குரூப் ,அலெக்ஸ்சாண்டராக மாறிய கதை

சென்னை: கேரளாவில் சுகுமார குருப் என்பவரின் ரியல் ஸ்டோரி தான் குரூப் .இந்த கதையை அடிப்படையாக வைத்து குரூப் என்னும் கதாபாத்திரத்தில் துல்கர் சல்மான் நடித்திருக்கிறார்.

விமான படையில் ட்ரெயினிங் எடுத்து பாம்பேயில் வேலை செய்கிறார் துல்கர் சல்மான்.உடல் நலக்குறைவு காரணமாக விடுமுறை எடுத்து செல்லும் துல்கர் சில நாட்களில் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல்கள் பரவுகிறது . ஆனால், உயிருடன் இருக்கும் (கோபாலக்ரிஷ்ணன் -ஜி .கே ) துல்கர் சல்மான், தனது பெயரை சுதாகர் குருப் என்று மாற்றி வெளிநாடு பயணம் செல்கிறார்.

தனது பெயரில் இன்ஸ்சுரன்ஸ் இத்தனை லட்சங்கள் என்று காப்பீட்டு திட்டம் ஒன்று கையெழுத்து இட்டு ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறார் .அந்த இன்ஸ்சுரன்ஸ் பணத்தை ஏமாற்றி அபகரிக்க நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் இணைந்து பல சதி திட்டங்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் .முடிவில் இன்ஸ்சுரன்ஸ் பணத்தை ஏமாற்றி கைப்பற்றினாரா, இல்லையா?,காவல்துறை என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது , தற்கொலை செய்து கொண்டதாக ஊரை நம்ப வைக்க காரணம் என்ன?,மாட்டிக்கொண்ட நண்பர்கள் என்ன வாக்குமூலம் கொடுத்தார்கள் என்பதே படத்தின் ஒட்டு மொத்த மீதிக்கதை.

English summary

"Kurup"longest waited fugitive, came to unfold itself on 12th November 2021 .To see the cinematic portrayal of the Notorious Kurup in a stylish crime drama filled with above average performance of the lead actors , brilliant cinematography, electrifying bgm ,stylish costumes ,and overly beautiful locations mostly signifying the 80's timeline gave an head-on to the overall experience. Director Srinath Rajendran ,the project that got into shape through 10 years of research and hard work never failed to satisfy the mass audience,but for a person who took keen interest in finding out the real events that took place on 1984 January 22 might not be fully satisfied from the 2hr 20 min onscreen Portrayal.