ப்ளூ சட்டை மாறன் " ஆன்டி இந்தியன் " படம் எப்படி இருக்கு ?

நடிகர்கள் :

ப்ளூ சட்டை மாறன்

ஆடுகளம் நரேன்

ராதா ரவி

இசை : இளமாறன்

சென்னை : எப்படி பட்ட இயக்குனர்களின் படமாக இருந்தாலும் தனது உண்மையான கருத்துக்களை முன் வைப்பவர் தான் ப்ளூ சட்டை மாறன்.

அவரது வீடியோக்களை பார்த்து பலரும் அவரை திட்டிதீர்த்தவர்களும் உண்டு. படம் இயக்கினால் தான் அதனுடைய கஷ்டம் தெரியும் என்று பலரும் அவரை குறை கூறியதை பார்த்து, தானாகவே படம் இயக்கி இசையும் அமைத்துள்ளார் மாறன்.

இன்று இவரது படமான ஆன்டி இந்தியன் படம் திரையறைங்குகளில் வெளிவந்து பலதரப்பட்ட கருத்துக்களை பெற்று வருகிறது .

பல படங்களை கழுவி ஊற்றிய ப்ளூ சட்டை மாறனின் ஆன்டி இண்டியன் திரைப்படம் எப்படி இருக்கு?

English summary

Blue Sattai Elamaran is a famous youtuber and film critic .Different opinions about all the movies from his heart he did and got huge fan following. Now himself as a movie Director,musician did his debut movie "Anti Indian" and got released today . Because of censor board issues faced lot of struggles to release his own movie and now it is successfully running in theaters.Moon pictures have produced this film and multiple talks running around fans.