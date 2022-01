Movie Review: பிரபு தேவா நடிப்பில் "தேள்" படம் எப்படி இருக்கு?

நடிகர்கள் :

பிரபு தேவா

சம்யுக்தா ஹெக்டே

ஈஸ்வரி ராவ்

யோகிபாபு

இசை : சி. சத்யா

இயக்கம் : ஹரிகுமார்

சென்னை : ஹரிஹரன் இயக்கிய ''தேள்'' என்ற படத்தை நீண்ட நாள் காத்திருப்புக்கு பிறகு இந்த பொங்கல் தினத்தன்று வெற்றிகரமாக தியேட்டர்களில் வெளிவந்துள்ளது.

பிரபுதேவா கதாநாயகனாக நடிக்க மிக முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் ஈஸ்வரி ராவ் நடித்துள்ளார். படத்தில் கதாநாயகியாக சம்யுக்தா ஹெக்டே மற்றும் காமெடி கலாட்டா செய்ய யோகிபாபு என்று படம் நகர்கிறது .

படத்தின் மையப் புள்ளி என்னவென்றால் கடன் வாங்குவதும் தப்பு அதிக வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பதும் தப்பு என்பதை உணர்த்தும் வகையில் இந்தப் படத்தின் ஒட்டுமொத்த கதை அமைந்திருக்கிறது.

Theal is an sentimental , action film written and directed by Harikumar in his directorial debut and produced by K. E. Gnanavel Raja of Studio Green. The film stars Prabhu Deva and Samyuktha Hegde, with Easwari Rao, Yogi Babu, Shatru and Arjai in supporting roles.its a long time wait and finally the movie got released in theaters for this pongal 2022.