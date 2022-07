My Dear Bootham Review: பூதமாக பிரபுதேவா குழந்தைகளை மகிழ்வித்தாரா? மை டியர் பூதம் விமர்சனம்!

நடிகர்கள்: பிரபுதேவா, ரம்யா நம்பீசன், அஸ்வத்

இசை: டி இமான்

இயக்கம்: ராகவன்

சென்னை: நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் ராமநாராயணன் டைப் படத்தை தியேட்டரில் பார்த்த உணர்வை தருகிறது மை டியர் பூதம்.

மஞ்சப்பை, கடம்பன் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் ராகவனின் 3வது படம் தான் இந்த மை டியர் பூதம்.

குழந்தைகளுக்கான படமாக அவர் இயக்கி உள்ள மை டியர் பூதம் 90களில் குழந்தைகளாக இருந்தவர்களை மகிழ்விக்கும், 2022 கிட்ஸ்களை எந்த அளவுக்கு மகிழ்விக்கும் என்பதை இந்த விமர்சனத்தில் விரிவாக பார்ப்போம்.

