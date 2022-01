நாயா? மனிதனா? காமெடியில் கலக்கும் சதீஷ் ஹீரோவாக ஜெயித்தாரா?? நாய் சேகர் விமர்சனம்

சென்னை : புதுமுக இயக்குனர் கிஷோர் ராஜ்குமார் எழுதி இயக்கி உள்ள படம் நாய் சேகர். பொங்கலை முன்னிட்டு தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை தமிழ் சினிமாவில் காமெடியனாக தன்னை அடையாளப்படுத்திய சதீஷ் இந்த படத்தில் தன்னை ஹீரோவாகவும் நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளார். கல்பாத்தி எஸ்.அகோரமின் ஏஜிஎஸ் என்டர்டைன்மென்ட் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது.

குக் வித் கோமாளி பிரபலம் பவித்ர லட்சுமி ஹீரோயினாக அறிமுகமாகி இருக்கிறார். இவர்களுடன் ஜார்ஜ் மரியம், ஸ்ரீமன், லிவிங்ஸ்டன், இளவரசு உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ளனர். இவர்களை விட மிக முக்கியமான ரோலில் லேப்ரடார் நாய் நடித்துள்ளது. இந்த நாய்க்கு மிர்ச்சி ஷிவா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துள்ளார்.

Naai Sekar Review in Tamil [நாய் சேகர் திரைவிமர்சனம்]: Comedian Sathish's hero debut movie Naai sekar released today as pongal special in theatres. In the first day it gets positive reviews. In pongal race movies, naai sekar beats others and it is seen as Fully Comedy Entertainment Movie.