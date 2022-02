All Of Us Are Dead Review: பெயரை போலவே மிரட்டுகிறதா இந்த கொரிய ஜாம்பி வெப்சீரிஸ்?

நடிகர்கள்:

பார்க் சாலமன்

பார்க் ஜி ஹு

கிம் பியூங் சுல்

இசை: மோக்

இயக்குநர்: லீ ஜே க்யூ (Lee Jae Gyu)

ஒடிடி தளம்: நெட்பிளிக்ஸ்

சென்னை: ஸ்குவிட் கேமை தொடர்ந்து இன்னுமொரு கொரிய வெப் தொடர் உலகின் டாப் வெப் தொடர் பட்டியலில் ரிலீசான ஒரு சில நாட்களிலேயே முதல் இடத்தை பிடித்து விட்டது.

தென் கொரிய இயக்குநர் லீ ஜே க்யூ (Lee Jae Gyu) இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள இந்த வெப் தொடர் நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகி உள்ளது.

ரெசிடன்ட் எவில், டிரைன் டு பூசான், ஆர்மி ஆஃப் டெட் நம்ம ஊர் மிருதன் வகையறா ஜாம்பி கதை என்றாலும், பள்ளி மாணவர்கள் இடையே அது பரவுவதும் அந்த போராட்டத்தை அவர்கள் எப்படி எதிர் கொள்கின்றனர் என்பதை காட்டிய விதத்திலும் வித்தியசமாக தனித்து நிற்கிறது இந்த All Of Us Are Dead வெப் தொடர்.

English summary

New South Korean webseries All Of Us Are Dead makes top charts in Netflix all over the world. After Squid Game another Korean webseries rules the world. This time Zombie comes to haunt the viewers.