netrikan Review: லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாராவின் நெற்றிக்கண் திரைப்பட விமர்சனம்

நடிகர்கள் : நயன்தாரா, அஜ்மல், மணிகண்டன்

இயக்கம் :மிலிண்ட் ராவ்

சென்னை : முறையாக காபிரைட் உரிமைகளை வாங்கி "blind " எனும் ஒரு கொரியன் படத்தை தமிழாக்கம் செய்வதற்கான அதிகாரப்பூர்வ சம்மதத்தை பெற்று நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் தங்களது ரவுடி பிச்சர்ஸ் சார்பாக நெற்றிக்கண் என்னும் தலைப்பில் இன்று ஹாட் ஸ்டார் மூலம் வெளியிட்டு உள்ளனர் . "அவள்" படத்தை இயக்கி ஒரு சிறப்பான அங்கீகாரம் பெற்ற மிலிண்ட் ராவ் இந்த படத்தையும் இயக்கி உள்ளார் .

கிரைம் திரில்லர் சினிமாக்களை அதிகம் விரும்பும் ரசிகர்களுக்கு நெற்றிக்கண் திரைப்படம் பிடிக்குமா? எந்த அளவுக்கு அவர்கள் கொரியன் படத்தை ரீமேக் செய்யும்போது மெனக்கட்டு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நயன்தாரா ரசிகர்கள் நிறையவே அலசி வருகின்றனர் .

கண் தெரியாத "விசுவலீ சேலஞ்ச்டு " சிபிஐ ஆபீசராக நயன்தாரா படத்தின் முக்கியமான கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்து உள்ளார் . உடன்பிறந்த தம்பியின் நலன் கருதி எடுக்கும் சில முயற்சிகளில் எதிர்பாராதவிதமாக ஒரு விபத்தில் தன் பார்வையை இழக்கிறார் துர்கா(நயன்தாரா) .

English summary

snippet : "netrikan" the most expected movie from nayanthaara released today in hotstar .since she is been celebrated as lady superstar of south indian cinemas and huge fan following for her movies many multiple comments and different appreciations followed for this movie.