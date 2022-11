Parole Review: ஆபாச காட்சிகள், கெட்ட வார்த்தைகள்.. ரத்தத்திற்கு நடுவே தாய்ப்பாசம்.. பரோல் விமர்சனம்

நடிகர்கள்: லிங்கா, ஆர்.எஸ். கார்த்திக்

இசை: ராஜ்குமார் அமல்

இயக்கம்: துவாரக் ராஜா

சென்னை: காதல் கசக்குதய்யா படத்தை இயக்கிய துவாரக் ராஜா ரத்தம் தெறிக்க தெறிக்க ஒரு வடசென்னை படத்தை இயக்கி உள்ளார்.

வடசென்னை என்றாலே ரவுடிசம், ஆபாசம், கெட்ட வார்த்தைகள் தானா? என்கிற கேள்வியை மீண்டும் எழுப்பி இருக்கிறது இந்த பரோல் திரைப்படம்.

மற்ற இடங்களில் உள்ள வட்டார வழக்கை எப்படி ஏற்றுக் கொள்கிறீர்களோ அதே போல வடசென்னை வட்டார வழக்கான கெட்ட வார்த்தைகளை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என சமீபத்தில் வெளியான ப்ரோமோவுக்கே ஏகப்பட்ட எதிர்ப்புகள் உருவான நிலையில், படமாக பரோல் எப்படி இருக்கு என இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்..

English summary

Parole Movie Review in Tamil (பரோல் விமர்சனம்): Linga and RS Karthick done a great job in Dwarak Raja's Parole movie. This film is based on a Vada Chennai backdrop and using many bloodshed moments.