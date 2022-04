பயணிகள் கவனிக்கவும் விமர்சனம்...கவனிக்கப்பட்டதா? காற்றில் விடப்பட்டதா?

நடிகர்கள் : விதார்த், கருணாகரன், லக்ஷ்மி பிரியா சந்திரமெளலி, கவிதாயலா கிருஷ்ணன்

இசை : ஷாமந்த் நாகின்

இயக்கம் : எஸ்.பி.சக்திவேல்

ரேட்டிங் 3/5

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான கதை. அதுவும் சோஷியல் மீடியாவால் வரும் பிரச்சனைகளை சொல்கிற மற்றொரு படம். ஆரம்பம் முதலே படத்தில் வரும் பல சீன்கள் பார்ப்பவர்களின் வாழ்க்கையோடு கனெக்ட் ஆகும் வகையில் எடுத்திருக்கிறார்கள்.

சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பப்படும் வதந்திகள் மற்றும் தவறான தகவலினால் பாதிக்கப்படும் ஒரு குடும்பம் பற்றி பேசும் படம் தான் இந்த "பயணிகள் கவனிக்கவும்". இந்த படம் ஆஹா ஓடிடி தளத்தில் ஏப்ரல் 29 ம் தேதி நேரடியாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Vidharth starred Payanigal Kavanikavum movie was directly released in Aha platform. This movie was discussed about how social media messages affects ones life. Wrong informations how to change ones life.