'Puzhu' movie Review: மம்முட்டியின் ’புழு’ எப்படி இருக்கு...இதுவரை நடிக்காத நெகட்டிவ் ரோலில் அசத்தல்

நடிகர்கள் : மம்முட்டி, பார்வதி திருவோத்து, நெடுமுடி வேணு

இயக்கம் : ரதீனா

தயாரிப்பு : எஸ்.ஜார்ஜ்

இசை : ஜேக்ஸ் பிஜோய்

ரேட்டிங் : 2.5 / 5

சென்னை : மலையாளத்தில் இந்த ஆண்டு அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்று மம்முட்டி நடித்துள்ள புழு. படத்தின் வித்தியாசமான டைட்டிலே படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை அனைவரிடத்திலும் அதிகரிக்க செய்தது.

அறிமுக இயக்குனரான ரதீனா இயக்கி உள்ள இந்த படம் நேரடியாக ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. சோனி லைவ் சேனலில் மே 13 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 115 நிமிடங்கள் ரன்னிங் டைம் கொண்ட இந்த படம் மலையாளத்தில் எடுக்கப்பட்டு, பிறகு இந்தி, கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் டப் செய்து வெளியிடப்பட்டது.

கோலிவுட் 'டான்' சிவகார்த்திகேயன்… தயாரிப்பாளர்களின் பேவரைட் ஹீரோவும் இவர் தான்!

English summary

Mammooty, Parvathy starred Puzhu released May 13th on SonyLIV. This film had a dead slow paced screenplay. But has carried a mystrey factor throughtout. BGM and casting is looking good. Mammooty steers an absorbing tale of the haunted and the hunted.