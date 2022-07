The Warrior Review: சாதுவா இருந்தா டாக்டர்.. டெரரா மாறுனா போலீஸ்.. தி வாரியர் விமர்சனம்!

நடிகர்கள்: ராம் பொத்தினேனி, கிர்த்தி ஷெட்டி, ஆதி

இசை: தேவி ஸ்ரீபிரசாத்

இயக்கம்: லிங்குசாமி

சென்னை: சாதுவான மருத்துவராக இருக்கும் ராம் பொத்தினேனி மதுரை தாதா ஆதியை போலீசாக மாறி எப்படி பந்தாடுகிறார் என்பது தான் தி வாரியர் படத்தின் ஒன் லைன்.

ஒன் லைன் நல்லா புதுசா இருக்கேன்னு நினைச்சி ராம் பொத்தினேனி இயக்குநர் லிங்குசாமியிடம் ஏமாந்தாரா? அல்லது சிம்பு பாட கிர்த்தி ஷெட்டி ஆடும் புல்லட் பாடலை பார்த்து தியேட்டருக்கு நம்பிப் போன ரசிகர்கள் ஏமாந்தார்களா என்பது தான் தெரியவில்லை.

அஞ்சான், சண்டக்கோழி 2 உள்ளிட்ட சம்பவங்களை பண்ணிவிட்டு 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இயக்குநர் லிங்குசாமி ரசிகர்களை வைத்து செய்துள்ள தி வாரியர் படத்தின் விமர்சனத்தை விரிவாக இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

The Warrior Review in Tamil(தி வாரியர் விமர்சனம்): Lingusamy once again gave a same old type of mass masala action story with young tollywood actor Ram Pothineni. The Warrior didn't create any impact to audience on theaters.