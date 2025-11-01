Get Updates
Mass Jathara Review: மாஸ் காட்டியதா மாஸ் ஜாதரா?.. ரவி தேஜா, ஸ்ரீலீலா படம் எப்படி இருக்கு? இதோ விமர்சனம்!

By

Rating:
2.0/5
Star Cast: ரவி தேஜா, ஸ்ரீலீலா
Director: பானு போகா வரபு

ஹைதராபாத்: ரவிதேஜா, ஸ்ரீலீலா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'மாஸ் ஜாதரா' திரைப்படம் ஒரு வழக்கமான மாஸ்-ஆக்‌ஷன் த்ரில்லராக வெளிவந்துள்ளது. இந்தப் படத்தை பானு போகா வரபு எழுதி இயக்கியுள்ளார். சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ், பார்ச்சூன் ஃபோர் சினிமாஸ், ஸ்ரீகர் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இத்திரைப்படம், அக்டோபர் 31, 2025 அன்று வெளியானது.

டோலிவுட்டில் இந்த வாரம் பாகுபலி தி எபிக் படத்துடன் மாஸ் ஜதாரா படம் மோதுவதால் விஷ்ணு விஷாலின் ஆரியன் அங்கே ரிலீஸ் ஆகாமல் தள்ளிப்போயுள்ளது.

Ravi Teja and Sreeleela s Mass Jathara Review in Tamil
Photo Credit:

தொடர்ந்து ரவி தேஜாவுக்கு பெரிய ஹிட் படம் கிடைக்காத சூழலில் இந்த மாஸ் ஜாதரா மாஸ் காட்டியதா? அல்லது மண்ணைக் கவ்வியதா? என்பது குறித்த விமர்சனத்தை இங்கே பார்க்கலாம் வாங்க..

மாஸ் ஜாதரா கதை: படத்தின் கதை லக்ஷ்மண் பேரி (ரவிதேஜா) என்ற சப்-இன்ஸ்பெக்டரைச் சுற்றியே நகர்கிறது. சிறு வயதிலேயே பெற்றோரை இழந்த லக்ஷ்மண், தனது பெரியப்பா (ராஜேந்திர பிரசாத்) வளர்ப்பில் வளர்ந்து, வாரங்கலில் ரயில்வே சப்-இன்ஸ்பெக்டராகப் பணியாற்றுகிறார். எதிர்பாராதவிதமாக, கஞ்சா கடத்தல் அதிகமாக நடக்கும் ஆதிவரம் ரயில்வே நிலையத்திற்கு அவர் மாற்றப்படுகிறார்.

அங்கே கேஜி ரெட்டி (நவீன் சந்திரா) தலைமையிலான கும்பல் கஞ்சா மாஃபியாவை நடத்தி, பல அட்டூழியங்களைச் செய்கிறது. லக்ஷ்மண், கல்லூரியில் படிக்கும் துளசியை (ஸ்ரீலீலா) முதல் பார்வையிலேயே காதலிக்கிறார். ரெட்டி கும்பலுக்கும் லக்ஷ்மணுக்கும் இடையே மோதல் வெடிக்கிறது. ஒரு பெரிய கஞ்சா கடத்தலை லக்ஷ்மண் முறியடித்து, ரெட்டி கும்பலுக்குப் பெரும் அடியைக் கொடுக்கிறார்.

ரவிதேஜா தனது பெரியப்பாவுடன் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நடத்தினார்? வயதான பிறகும் அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளாதது ஏன்? ஆதிவரம் ரயில்வே நிலையத்திற்கு அவரை மாற்றியது யார்? கல்லூரி மாணவி என்று லக்ஷ்மண் நினைத்த துளசியிடமிருந்து அவருக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி என்ன? துளசிக்கு ரெட்டியால் ஏற்பட்ட அநீதி என்ன? ரெட்டிக்கு லக்ஷ்மண் எப்படிப் பாடம் புகட்டினார்? ரெட்டி நடத்தி வந்த கஞ்சா கடத்தலை லக்ஷ்மண் எப்படி முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தார்? இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதில்தான் 'மாஸ் ஜாதரா' திரைப்படத்தின் கதைச்சுருக்கம்.

படம் எப்படி இருக்கு?: இயக்குநர் பானு போகா வரபு, தனது முதல் படத்தில் எந்தப் பெரிய பரிசோதனைகளையும் செய்யவில்லை என்பது படம் தொடங்கிய உடனேயே தெரிந்துவிடுகிறது. ரவிதேஜாவின் இமேஜ் மற்றும் உடல்மொழிக்கு ஏற்றவாறு கதை மற்றும் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தோன்றுகிறது.

புதிய முயற்சிகள் எதுவும் இல்லாமல், கதை மற்றும் திரைக்கதையில் எந்த ஒரு சாகசத்தையும் செய்யாமல், வழக்கமான மாஸ் மசாலா மற்றும் ஆக்‌ஷன் காட்சிகளால் 'மாஸ் ஜாதரா' நிரம்பி வழிகிறது. வழக்கமான கதையிலும் தனது வசனங்கள் மூலம் தனித்திறமையை வெளிப்படுத்த இயக்குநர் முயற்சி செய்துள்ளார்.

மைனஸ்: ரவிதேஜாவைப் பொறுத்தவரை, அவர் புதிதாக எதையும் முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை. அவர் இதற்கு முன் நடித்த 'விக்ரமார்குடு', 'க்ராக்' போன்ற படங்களின் பாத்திரங்களையே தனது பாணியில் மிக எளிதாகச் செய்திருக்கிறார். பாடல்கள் மற்றும் சண்டைக் காட்சிகளிலும் அதே ஆற்றலை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

தனது ரசிகர்களுக்குப் புதிதாக எதையும் வழங்க அவர் துணிந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஸ்ரீலீலாவின் நிலையும் அதுவே. அவர் நடிக்க விரும்பினாலும், நடிப்பதற்கு வாய்ப்பில்லாத ஒரு கதாபாத்திரத்தில் தோன்றியுள்ளார். தனது சகோதரியுடனான (நவ்யா சுவாமி) உணர்ச்சிகரமான காட்சியில் அவர் ரசிகர்களை கவர்ந்தார். பாடல்கள் மற்றும் காதல் காட்சிகளுக்கே அவரது கதாபாத்திரம் சரியாக இருந்தது. தனது கவர்ச்சியால் திரையில் கொஞ்சம் கலர்பொடி தூவும் வேலையை மட்டுமே ஸ்ரீலீலா செய்திருக்கிறார்.

மற்ற கதாபாத்திரங்களைப் பொறுத்தவரை, நவீன் சந்திரா ஒரு சக்திவாய்ந்த கதாபாத்திரத்தில் தோன்றியதாகத் தெரியவில்லை. வில்லனாக வேறுபாடுகளைக் காட்ட முடியாத ஒரு சாதாரண கதாபாத்திரத்தில் தனது பங்கைச் சிறப்பாகச் செய்திருக்கிறார்.

ஹைப்பர் ஆதி, அஜய் கோஷ், விடிவி கணேஷ் போன்ற பல நகைச்சுவை நடிகர்கள் இருந்தாலும், படத்தில் மருந்துக்கு கூட நல்ல காமெடி காட்சிகள் இடம்பெறவில்லை. நவ்யா சுவாமி மற்றும் பிற நடிகர்கள் தங்கள் கதாபாத்திர வரம்பிற்குள் சிறப்பாக நடித்தனர்.

பிளஸ்: தொழில்நுட்ப அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இயக்குநரே எழுத்தாளராகவும் இருப்பது ஒரு ஆறுதல். வசனங்கள் மாஸ் அம்சங்களையும், நகைச்சுவையையும் வெளிக்கொணர உழைத்துள்ளனர். படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் பீம்ஸ் வழங்கிய இசை ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்.

விது ஐயன்னாவின் ஒளிப்பதிவு சிறப்பாக உள்ளது. சண்டைக் காட்சிகள் மற்றும் பாடல்களை வண்ணமயமாகச் சித்தரித்திருக்கிறார். நாகவம்சி மற்றும் பலர் பின்பற்றிய தயாரிப்புத் தரங்கள் நன்றாக இருந்தன.

மொத்தத்தில், 'மாஸ் ஜாதரா' ஒரு ரவிதேஜா பாணி மாஸ், ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர். மாஸ் ரசிகர்களுக்கு ரவிதேஜா மற்றும் ஸ்ரீலீலா காம்போ பிடித்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. ரவிதேஜா மற்றும் ஸ்ரீலீலா ரசிகர்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கமர்ஷியல் பொழுதுபோக்கு திரைப்படம்.

எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சென்றால், நேரம் போக்க உதவும் ஒரு படம் இது. கதை மற்றும் திரைக்கதையில் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருந்தால், இன்னும் சிறந்த பலன் கிடைத்திருக்கும் என்று தோன்றுகிறது. பொதுவான பார்வையாளர்கள் ஒருமுறை இந்தப் படத்தைப் பார்க்கலாம்.

