மிரள வைக்கும் ரெஜினாவின் சூர்ப்பனகை டிரைலர்...எப்படி இருக்கு ?

சென்னை : சமீப காலமாக தென்னிந்திய நடிகைகளிலேயே மிகவும் துணிச்சலான கேரக்டர்களை தேர்வு செய்து நடிக்கும் நடிகையாக இருந்து வருகிறார் ரெஜினா. விஷால் நடித்த சக்ரா படத்தில் வில்லி கேரக்டரில் நடித்த ரெஜினா, காமெடியன் பிரேம்ஜி அமரனுக்கு ஜோடியாக கசடதபற படத்தில் நடித்துள்ளார்.

அதே சமயம் அருண் விஜய்யுடன் இணைந்து பார்டர் படத்தில் அசத்தலான கேரக்டரில் நடித்துள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து சூர்ப்பனகை என்ற புராண கால த்ரில்லர், பேய் படத்தில் நடித்துள்ளார் ரெஜினா. இந்த படத்தின் ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டரை விஜய் சேதுபதி வெளியிட்டார்.

தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் ஒரே சமயத்தில் படமாக்கப்பட்டுள்ள சூர்ப்பனகை படத்தின் மிரட்டலான டிரைலர் நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.இதில் ரெஜினா முற்றிலும் மாறுபட்ட கேரக்டரில் நடித்துள்ளார். தொல் பொருள் ஆய்வாளர், புராண கால கதாபாத்திரம் என இரு கேரக்டர்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Regina starred Soorpanagai trailer released yesterday. this trailer has full of horror, mystirious murder, mythological rebirth.fans appreciated this trailer and wished movie's grand success. this film was directed by caarthik raju and music by sam cs.