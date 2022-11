Yashoda Review: வாடகைத்தாய் மேட்டரில் இப்படியொரு பிசினஸ் இருக்கா? சமந்தாவின் யசோதா விமர்சனம்!

நடிகர்கள்: சமந்தா, வரலக்‌ஷ்மி சரத்குமார்

இசை: மணி ஷர்மா

இயக்கம்: ஹரி - ஹரீஷ்

சென்னை: குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியாத நடிகைகள் மற்றும் பிரபலங்கள் வாடகைத்தாய் முறையை பயன்படுத்த ஏன் அவ்வளவு விதிமுறைகள் இருக்கு என்பதை புரிந்து கொள்ள நிச்சயம் சமந்தாவின் யசோதா திரைப்படம் ஒரு ஐ ஓப்பனராகவே இருக்கும்.

கடந்த ஆண்டு பாலிவுட்டில் க்ரித்தி சனோன் நடிப்பில் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையில் வெளியான மிமி திரைப்படமும் வாடகைத்தாய் விஷயத்தைத் தான் கையாண்டு இருந்தது.

இந்நிலையில், இரட்டை இயக்குநர்களான ஹரி மற்றும் ஹரீஷ் இணைந்து இயக்கி உள்ள யசோதா திரைப்படம் சமந்தாவின் கடின உழைப்புக்கு கைகொடுத்ததா? இல்லையா? என்பதை விரிவாக இங்கே பார்ப்போம்..

Yashoda Movie Review in Tamil ( யசோதா விமர்சனம்): Yashoda story revolves around the surrogacy issue and how some gangs earn money in a illegal way deeply reveals in this flick is a worth watchable.