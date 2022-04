Tanakkaran Review....கிரைம் ரிப்போர்டர் பார்வையில் டாணாக்காரன்

நடிகர்கள்:

விக்ரம் பிரபு

அஞ்சலி நாயர்

லால்

மதுசூதன் ராவ்

எம் எஸ் பாஸ்கர்

போஸ் வெங்கட்

ரேட்டிங்: 4/5.

சென்னை: கிரைம் ரிப்போர்டராக போலீஸாருடன் பழகிய அனுபவம் போலீஸாரின் மன உளைச்சல் நெருக்கடிகளை நேரில் பார்த்த, போலீஸாரின் மனிதாபிமானமற்ற நடத்தை, அடக்குமுறை, மனிதநேய போலீஸார் நடத்தை, மிகுந்த அறிவார்ந்த போலீஸார்களை கண்ட கிரைம் ரிப்போர்ட்டராக டாணாக்காரன் படத்தை அணுகியுள்ளேன்.

என்னது, கேஜிஎப் 2- ல் இணைகிறாரா பிரபாஸ்?... எதுக்குன்னு பாக்கலாமா?

English summary

Review of the movie Taanakkaran as a Crime Reporter. Review of the story that reveals the opposite side of the police despite being closely acquainted with the police.