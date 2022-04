டாணாக்காரன் அசத்தலா? சொதப்பலா?... படம் எப்படி இருக்கு ?

நடிகர்கள் : விக்ரம் பிரபு, அஞ்சலி நாயர், லால், எம்.எஸ்.பாஸ்கர், மதுசூதனன் ராவ்

இசை : ஜிப்ரான்

எழுத்து, இயக்கம் : தமிழ்

சென்னை : போலீஸ் படங்கள், விளையாட்டை மையமாகக் கொண்ட படங்களின் வரிசையில் புதிதாக வந்துள்ள படம் டாணாக்காரன். 1997 ம் ஆண்டு போலீஸ் டிரெயினிங்கின் போது நடந்த உண்மை சம்பவத்தை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள படம்.

படத்தை பார்க்கிறவர்களுக்கு வெற்றிமாறன் படத்தை பார்ப்பது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி உள்ளது. வெற்றிமாறனிடம் உதவியாளராக இருந்த தமிழ் தான் இந்த படத்தை எழுதி, இயக்கி உள்ளார். Potential Studios தயாரித்துள்ள இந்த படம் நேரடியாக ஓடிடி.,யில் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

