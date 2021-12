The Matrix: Resurrections Review : 20 வருஷம் ஆகியும் இன்னுமா நியோ காதலியை தேடுறாரு.. போங்க பாஸ்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: 18 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் கீனு ரீவ்ஸை நியோவாக பார்க்கப் போகிறோம் என்கிற உத்வேகத்துடன் ரசிகர்கள் தியேட்டருக்கு சென்று உட்கார்ந்தால் அவர் இன்னமும் தனது காதலியான ட்ரினிட்டியை தேடி கடுப்பேத்துகிறார்.

ஹாலிவுட்டின் பல அறிவியல் புனைவு படங்களுக்கு எல்லாம் முன்னோடியாக பார்க்கப்பட்ட படம் தி மேட்ரிக்ஸ்.

கருப்பு கலரில் லெதர் ஜாக்கெட், வினைல் பேன்ட் மற்றும் கூலிங் கிளாஸ் அணிந்து கொண்டு புல்லட்டுகளை டைம் ஃப்ரீஸ் செய்து ஆக்‌ஷனில் அனல் பறக்க விட்ட படம் மேட்ரிக்ஸ். ஆனால், இப்போ வந்துள்ள மேட்ரிக்ஸ் 4ம் பாகம் எப்படி இருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

The Matrix 4th part movie titled The Matrix: Resurrections released on worldwide. After a very long time fans enjoys Keanu Reeves again in the character of Neo but slightly disappointed due to low amount of actions sequence.