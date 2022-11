காளிக்கு ஸ்கெட்ச் போடும் பண்ணையார்... நடுவில் வந்த பார்த்திபன்: பேட்டைக்காளி 5 எபிசோட்கள் விமர்சனம்

சென்னை: வெற்றிமாறன் தயாரித்துள்ள பேட்டைக்காளி வெப் சீரிஸ், ஆஹா ஓடிடியில் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் ஒவ்வொரு எபிசோடாக வெளியாகிறது.

பேட்டைக்காளி வெப் சீரிஸின் 4 எபிசோட்கள் கடந்த வாரங்களில் வெளியான நிலையில், இந்த வாரம் 5வது எபிசோட் வெளியாகியுள்ளது.

ஜல்லிக்கட்டு பின்னணியில் உருவாகியுள்ள பேட்டைக்காளி வெப் சீரிஸ் இந்த வாரம் சுவாரஸ்யமாக இருந்ததா இல்லையா என்பதை இப்போது பார்க்கலாம்.

விடுதலை படத்துக்கு என்ட் கார்டு போட்ட வெற்றிமாறன்… அப்போ ரிலீஸ் தேதி எப்போன்னு அப்டேட் கிடையாதா?

English summary

The fifth episode of the Pettaikali web series was released yesterday on Aaha OTT. Kishore, Kalaiyarasan, Vela Ramamurthy, Sheela, and others starred Pettaikali web series Produced by Vetimaaran. Here's a review of the Pettaikali web series set in the backdrop of Jallikattu.