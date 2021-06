Movie Review : மலேஷியா டூ அம்னீஷியா - திரைவிமர்சனம்

நடிகர்கள் :

வைபவ் ,

வாணிபோஜன் ,

எம் எஸ் பாஸ்கர்

கருணாகரன்

மயிலசாமி

இயக்கம் : ராதாமோகன்

இசை : பிரேம் ஜீ

சென்னை: வைபவ், வாணி போஜன், எம் எஸ் பாஸ்கர், கருணாகரன் நடிப்பில் வெளிவந்துள்ள திரைப்படம் மலேஷியா டூ அம்னீஷியா.

இந்த படத்தை ராதா மோகன் இயக்கியுள்ளார். பிரேம்ஜி இசையமைத்துள்ளார். மகேஷ் முத்துசாமி ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

கொரோனா காலத்தில் உருவாகிய இந்த திரைப்படம் நேரடியாக Zee5 OTT தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

actor vaibhav produced movie which is directed by radhamohan is been released in zee5 and the title "malaysia to amnesia " makes the audience think in different aspects . actress vanibojan as female lead and ms baskar along with comedian karunakaran has done justice to several wits and funny sequences in this family drama. actor vaibhav as producer and hero of this film selected a good time of release to reach wide audience.