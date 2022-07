Thor: Love and Thunder Review - ஆயிரம் கோடி பட்ஜெட்.. நல்ல சிஜி இருக்கு.. ஆனால், கதை எங்கப்பா?

நடிகர்கள்: கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வொர்த், கிறிஸ்டியன் பேல், நடாலியா போர்ட்மேன்

இசை: மைக்கேல் கியாச்சினோ

இயக்கம்: டைக்கா வைட்டிட்டி

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: மார்வெல் படங்களிலேயே ஆரம்பத்தில் அசத்தலாக வந்த படம் என்றால் அது தோர் தான். அதிக சக்திக் கொண்டு இடிக் கடவுளாக ஆஸ்கார்டில் இருந்து பூமிக்கு சுத்தியல் ஆயுதத்துடன் வந்து இறங்கியவர்.

அவெஞ்சர்ஸ் டீமிலும், தானோஸின் தலையை அசறாமல் வெட்டி சாய்த்த தோரின் தனித் திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து காமெடி பண்ண ஆரம்பித்து டிராஜிடியாக மாறி விட்டன.

இந்த வாரம் வெளியாகி உள்ள தோர்: லவ் அண்ட் தண்டர் படம் எந்த அளவுக்கு மார்வெல் ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கும் படமாக அமைந்திருக்கிறதா? இல்லையா? என்பது குறித்த விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Thor: Love and Thunder Review in Tamil - No intense in Story line makes Thor hammer so weak. Chris Hemsworth, Christian Bale and Natalie Portman done their role promisingly and cherish their fans.